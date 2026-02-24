El suelo congelado puede retrasar inicio de siembra en Ucrania, dice meteoróloga jefa

KIEV, 24 feb (Reuters) - Las temperaturas mínimas récord registradas en la mayor parte de Ucrania en febrero provocaron una profunda congelación del suelo, lo que podría retrasar el inicio de la campaña de siembra de cereales, dijo el lunes por la noche la jefa del departamento agrícola del centro meteorológico estatal.

Tetiana Adamenko dijo a Forbes Ucrania que el suelo de algunas regiones ucranianas se había congelado hasta una profundidad de aproximadamente un metro, y que el lento deshielo podría retrasar las fechas de siembra.

Los agricultores de las regiones meridionales de Odesa, Mykolaiv y Jersón suelen comenzar la siembra en la segunda quincena de febrero si las condiciones meteorológicas son favorables.

El año pasado, los agricultores de las regiones meridionales de Mykolaiv y Jersón comenzaron la siembra de cereales de primavera el 3 de febrero.

Sin embargo, a principios de este mes, Ucrania sufrió heladas extremas, con temperaturas que bajaron hasta los 28 grados centígrados bajo cero (-18,4 grados Fahrenheit) en algunas zonas.

La unión de agricultores UAC también dijo la semana pasada que la ola de frío que azota la mayor parte de Ucrania tras el deshielo podría provocar la formación de una capa de hielo en los campos que podría dañar la cosecha de trigo y colza de invierno. (Reporte de Pavel Polityuk, edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)