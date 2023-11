Por Rajendra Jadhav

SATARA, India, 23 nov (Reuters) - La siembra de trigo en la India permanecería estancada a pesar del repunte de los precios, que se acercan a máximos históricos, ya que la menor humedad del suelo empuja a los agricultores de algunas zonas a cambiar a cultivos menos intensivos en agua, declararon a Reuters funcionarios del sector y científicos.

La limitada superficie de siembra, junto con la amenaza de que las temperaturas del primer trimestre, más altas de lo normal, frenen los rendimientos, podría obligar al segundo mayor productor mundial de trigo a mantener su prohibición de exportar o incluso forzarle a recurrir a las importaciones, señalaron.

Hasta el 17 de noviembre, los agricultores del país habían plantado trigo en 8,6 millones de hectáreas, casi un 5,5% menos que un año antes, según los datos recopilados por el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores.

Mientras que los agricultores de trigo de los principales estados productores del norte, Haryana, Punjab y Uttar Pradesh, disponen de un riego fiable que probablemente ayude a mantener los rendimientos, los agricultores del estado central de Madhya Pradesh, el segundo mayor productor después de Uttar Pradesh, están cambiando a cultivos que requieren menos agua, según funcionarios del sector.

La superficie de cultivo de trigo en Madhya Pradesh podría descender en torno a un 10% con respecto a hace un año, declaró un alto cargo de un importante comprador privado de trigo, que declinó dar su nombre.

"Debido a las escasas lluvias y a la limitada disponibilidad de agua de riego, se ha observado un cambio del trigo al garbanzo en algunas zonas de Madhya Pradesh", declaró.

En el vecino estado de Maharashtra, el agricultor Avinash Phalke plantó a principios de mes sorgo en tres acres en lugar de trigo.

"Nuestro pozo casi se ha secado, así que no nos quedó más remedio que plantar un cultivo que necesita menos agua. Opté por el sorgo porque también proporciona forraje para el ganado", dijo.

Los niveles de humedad del suelo han disminuido y los embalses se han reducido a medida que India recibía este año sus lluvias monzónicas más bajas desde 2018, después de que el patrón meteorológico de El Niño hiciera de agosto el más seco en más de un siglo.

Un retraso en la cosecha de arroz en Punjab, Haryana y Uttar Pradesh ralentizó la siembra de trigo, que se acelerará en las próximas semanas, dijo a Reuters Gyanendra Singh, director en el estatal Instituto Indio de Investigación de Trigo y Cebada.

India sólo produce una cosecha de trigo al año, que se siembra en octubre y noviembre y se cosecha a partir de marzo.

Nueva Delhi elevó el precio gubernamental de compra de trigo a 2.275 rupias por 100 kg para 2024, aunque los precios actuales son casi un 25% más altos, una discrepancia poco habitual.

"El nivel de humedad del suelo es preocupante en algunos estados, pero la decisión del gobierno de aumentar el Precio Mínimo de Apoyo en un 7% mantendrá el interés de los agricultores por el trigo", afirmó Nitin Gupta, vicepresidente senior de Olam Agri India.

Preocupación por el fenómeno de el niño

En el caso de los cultivos de invierno, como el trigo y la colza, las temperaturas superiores a las normales entre diciembre y marzo, que suelen registrarse en años de El Niño, podrían perjudicar a los rendimientos, según Ashwini Bansod, vicepresidente de investigación de materias primas de Phillip Capital India Pvt.

Las condiciones de El Niño continuarán en el hemisferio norte durante el periodo abril-junio, dijo un pronosticador meteorológico del gobierno de Estados Unidos a principios de este mes.

Las cosechas de trigo en la India se vieron mermadas en 2022 y 2023 por unas temperaturas superiores a las normales durante la fase crucial de desarrollo del grano, lo que obligó a Nueva Delhi a prohibir las exportaciones.

Aunque los dos últimos años fueron años de La Niña, las temperaturas invernales fueron sin embargo más altas, perjudicando los rendimientos.

En la India, un país autosuficiente en la producción de grano, las existencias de trigo se situaban en 21,9 millones de toneladas métricas a 1 de noviembre, significativamente por debajo del promedio quinquenal de 34,8 millones de toneladas.

"India no podría permitirse una producción por debajo de lo normal en 2024, ya que las existencias se están agotando. Una cosecha inferior obligaría al país a importar trigo", declaró un comerciante de un operador internacional con sede en Nueva Delhi, que no quiso dar su nombre porque no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

(Reporte de Rajendra Jadhav; Editado en Español por Ricardo Figueroa)