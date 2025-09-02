El sueño de marcar con Brasil está “cada vez más cerca”, dice João Pedro

El delantero João Pedro celebró este martes la oportunidad de defender a la selección de Brasil de Carlo Ancelotti, un logro que le permite estar "cada vez más cerca" de cumplir su sueño de anotar su primer gol como internacional.

El atacante del Chelsea de Inglaterra es una de las caras nuevas en el llamado del entrenador italiano para los partidos del cierre de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

"Anotar mi primer gol (con la Seleção) es un momento con el cual vengo soñando. Tengo que seguir trabajando, porque sé que está cada vez más cerca", dijo el atacante en conferencia de prensa en Río de Janeiro, con vistas al encuentro del jueves contra La Roja, el penúltimo del clasificatorio.

Con Brasil ya clasificado, João Pedro espera recibir minutos bajo el mando de Ancelotti en el mítico Maracaná, donde en 2019 hizo su debut como profesional con el Fluminense.

"El Maracaná es un estadio muy especial para mí. Fue donde comencé, donde hice mi primer gol, mi estreno", rememoró el delantero, de 23 años.

Es una alternativa como 9, una posición en la que los pentacampeones del mundo han sufrido quebrantos en los últimos años, pero asume todo con calma.

"Quién va a jugar depende del entrenador", comentó João Pedro, que suma tres partidos con la selección absoluta en los ciclos anteriores de Fernando Diniz y Dorival Júnior.

"Soy un jugador joven que busca siempre estar en evolución, pero pienso que soy el mismo João Pedro de siempre", expresó sobre su buen momento en el Chelsea.

Debutó en el cuadro inglés ganando el Mundial de Clubes en julio tras llegar a sus filas procedente del Brighton & Hove Albion.

"La única cosa que cambió es que cuando llegas a un club del tamaño del Chelsea, tienes mejores jugadores alrededor y tienes más visibilidad", agregó.

El centrocampista Jean Lucas, de 27 años, festejó por su parte la opción de debutar con la Seleção mayor.

"Sé que el mediocampo de la selección brasileña tiene muchos grandes jugadores y estar aquí es muy gratificante", expresó el jugador del Bahia.

Después del cotejo ante Chile, Brasil cerrará la clasificatoria el próximo martes contra Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

