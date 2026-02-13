El suizo Arnaud Tendon gana la primera etapa del Tour de La Provence

El suizo Arnaud Tendon, del equipo Van Rysel Roubaix, ganó este viernes la primera etapa del Tour de La Provence en Francia, disputada bajo la lluvia entre Marsella y Saint-Victoret.

Tras 163 km de carrera, superó al esprint a su compañero de fuga, el italiano Mattia Bais, de Polti-Visit Malta.

El pelotón, a la caza de los dos escapados, entró en meta encabezado por el estadounidense Luke Lamperti, de EF Education.

Tendon se enfunda el maillot de líder de la prueba, pero la segunda etapa del sábado entre Forcalquier y la estación de montaña de Lure, en los Alpes, propone una llegada en subida de casi 13 kilómetros al 6,5%.

El suizo, de 23 años, se quedó a 50 metros de ganar la semana pasada la segunda etapa de la Étoile de Bessèges, atrapado in extremis por el pelotón.