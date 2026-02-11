El suizo Von Allmen gana el Súper-G de esquí alpino y completa el triplete de oro

Por Martyn Herman

BORMIO, Italia, 11 feb (Reuters) - El suizo Franjo von Allmen se adjudicó su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina con otra magistral actuación en Stelvio, que lo llevó a la victoria en el Súper-G masculino el miércoles.

El joven de 24 años, que también se hizo con el oro en descenso y combinada por equipos, volvió a darlo todo al bajar a toda velocidad por la pista llena de baches y curvas para ganar por 0,13 segundos al estadounidense Ryan Cochran-Siegle.

Marco Odermatt, que partía como favorito para ganar varias medallas de oro en los preparativos para los Juegos, se vio eclipsado de nuevo por su joven compañero de equipo y tuvo que conformarse con el bronce, que se suma a la medalla de plata que ganó en la prueba combinada masculina el lunes.

Desde que el gran esquiador francés Jean-Claude Killy lo lograra en Grenoble en 1968, ningún esquiador alpino masculino había ganado tres medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos: Killy lo consiguió en descenso, eslalon y eslalon gigante.

Von Allmen, séptimo en salir, realizó una carrera típicamente agresiva en una pista 800 metros más corta que en la que ganó el descenso del sábado.

En algunos momentos estuvo al límite del control, pero le valió la pena, ya que ningún otro esquiador pudo igualar su velocidad.

Von Allmen parecía casi arrepentido cuando Odermatt cruzó la línea de meta con un tiempo más lento, pero sonrió cuando llegaron los últimos esquiadores y, finalmente, levantó tres dedos ante la cámara.

Cochran-Siegle aprovechó unas condiciones iniciales mejores de una mañana templada en Bormio y repitió la medalla de plata que ganó en el Súper-G de los Juegos de Pekín 2022.

El veterano italiano Dominik Paris, rey de Stelvio, sufrió una gran decepción. Perdió un esquí al principio de su carrera, pero afortunadamente logró evitar lesiones al deslizarse.

Su compatriota Giovanni Franzoni, segundo en el descenso, también sufrió una decepción al terminar solo en sexta posición. (Información de Martyn Herman; edición de Ken Ferris; edición en español de Jorge Ollero Castela)