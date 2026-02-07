El suizo Von Allmen logra en el descenso el primer oro de Milán-Cortina

El suizo Franjo von Allmen se convirtió este sábado en el primer campeón olímpico de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al llevarse la victoria en el descenso, prueba reina del esquí alpino, en la mítica pista Stelvio de Bormio.

Von Allmen, de 24 años y ya vigente campeón mundial de esta disciplina, superó en el podio a dos italianos, Giovanni Franzoni (plata, a 20 centésimas) y Dominik Paris (bronce, a 50 centésimas), mientras que el suizo Marco Odermatt (a 70 centésimas) tuvo que conformarse con el cuarto lugar.

Con un cielo azul y el dorsal N.8, Von Allmen dominó con maestría la exigente Stelvio de arriba a abajo, sin dejar ninguna opción al resto.

Con 70 centésimas de ventaja sobre Odermatt, que había salido justo antes que él, el suizo de 24 años, debutante en los Juegos de Invierno, comprendió pronto que había tenido un descenso espectacular y se permitió ya levantar los brazos en modo campeón, con los esquíes en las manos, delante de los aficionados suizos, muy numerosos en las tribunas.

Instalado entonces en el "hot seat", reservado al líder provisional de la prueba, el campeón mundial suizo esperó con cierto nerviosismo los descensos de Franzoni y Paris, ídolos locales.

Ambos estuvieron muy sólidos, pero perdieron algo de tiempo en el tramo final del trazado, molestados quizás en parte por el paso de una nube, que disminuyó ligeramente la visibilidad en los últimos metros de la pista.

Con Von Allmen y Franzoni, ambos de 24 años, este descenso olímpico confirma el cambio generacional en curso en la disciplina reina del esquí alpino, a pesar de que Dominik Paris, doce años mayor, todavía resiste entre los mejores.

La gran decepción fue la de Odermatt, el número 1 mundial, que soñaba con esta medalla de oro, pero se quedó con un frustrante cuarto lugar.