El suizo Yannis Voisard gana la tercera etapa y lidera el AlUla Tour

El suizo Yannis Voisard se puso al frente del AlUla Tour al imponerse este jueves en la tercera etapa en la cima de Bir Jaydah Mountain, por delante del portugués Alfonso Eulalio y del colombiano Sergio Higuita.

El corredor del equipo Tudor desbanca del liderato de la general al velocista italiano Jonathan Milan, vencedor de las dos primeras etapas.

"Llevaba esperando esta desde hace mucho tiempo, estoy súper contento", comentó Voisard, que a sus 27 años logra su segunda victoria profesional tras una etapa del Tour de Hungría en 2023.

"Sabía que, con el viento en contra, había que esperar hasta el último momento y que tenía un buen final en este tipo de llegada", añadió el corredor, que confía en defender "hasta el final" su maillot de líder cuando aún quedan dos etapas.

La jornada estuvo marcada además por una fea caída en un descenso a diez kilómetros de meta, donde varios ciclistas acabaron a gran velocidad entre las piedras, levantándose, algunos, con el culote totalmente rasgado.

- Clasificación de la tercera etapa:

1. Yannis Voisard (SUI/TUD), los 142 km en 3:22:01

2. Alfonso Eulalio (POR/TBV) m.t.

3. Sergio Higuita (COL/AST) m.t.

- Clasificación general:

1. Yannis Voisard (SUI/TUD), los 142 km en 3:22:01

2. Alfonso Eulalio (POR/TBV) a 4.

3. Sergio Higuita (COL/AST) 6.