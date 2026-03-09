El sultán de Omán felicitó por su nombramiento al nuevo líder supremo de Irán

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, felicitó este lunes al ayatolá Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán, informó la agencia oficial de noticias omaní.

"Su majestad el sultán Haitham bin Tariq —que Dios lo proteja y lo preserve— envió un cable de felicitación a Su Eminencia el ayatolá Mojtaba Jamenei con motivo de su designación como Líder Supremo de la República Islámica de Irán", señaló la agencia.

Omán fue mediador en las recientes conversaciones entre Irán y Estados Unidos, desbaratadas después de que Washington lanzara ataques en conjunto con Israel contra Teherán que derivaron en una guerra que se extiende por Oriente Medio.