El suministro de gasolina a Rusia puede haber caído un 20% tras ataques ucranianos, dice Zelenski

Por Dan Peleschuk

KIEV, 9 oct (Reuters) -

Los ataques de largo alcance ucranianos contra instalaciones energéticas rusas pueden haber reducido el suministro de gasolina en Rusia hasta en una quinta parte, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, mientras ambas partes intensifican sus ataques contra la infraestructura energética de la otra.

Ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y el escaso movimiento a lo largo de la línea del frente, ferozmente disputada, el ejército ruso se ha centrado en paralizar la producción de gas ucraniano, mientras que Ucrania ha atacado la capacidad de refinado de petróleo de Rusia.

Los cálculos de Reuters en agosto mostraban que los ataques ucranianos habían reducido el refinado de petróleo ruso en casi una quinta parte en determinados días. Los comentarios de Zelenski daban a entender que ese nivel de escasez continuaba.

"Todavía hay que verificarlo, pero creemos que han perdido hasta el 20% de su suministro de gasolina, directamente como resultado de nuestros ataques", dijo Zelenski en declaraciones publicadas el jueves.

El Kremlin ha afirmado que el mercado nacional ruso de combustible está totalmente abastecido.

Zelenski dijo que las fuerzas ucranianas habían utilizado misiles Neptune y Flamingo de producción nacional en los últimos ataques, como parte del esfuerzo de Ucrania por ampliar su industria armamentística nacional.

Zelenski dijo también que los rusos habían llevado a cabo 1550 ataques contra objetivos relacionados con la energía en las regiones ucranianas de Chérnigov, Sumy y Poltava durante el mes pasado, pero que solo habían logrado 160 impactos.

EEUU Y RUSIA "NO COMPARTEN LA MISMA PERSPECTIVA"

El ejército ruso ha tratado de avanzar en el campo de batalla desde el verano, una campaña que, según Zelenski, el ejército ucraniano había logrado romper.

Los soldados del Kremlin tratarán de tomar "urgentemente" la estratégica ciudad oriental de Pokrovsk, dijo, y añadió que Moscú no había logrado convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que es capaz de capturar toda la región oriental de Dombás.

Trump, que había estado buscando una paz rápida en la guerra, ha señalado en las últimas semanas su frustración con el presidente ruso, Vladimir Putin, y un mayor apoyo al esfuerzo bélico de Kiev contra Moscú.

"Creemos que, a día de hoy, Estados Unidos y Rusia no comparten la misma perspectiva sobre la guerra", dijo Zelenski.

“Y Estados Unidos entiende que Rusia está mintiendo”

Zelenski dijo que su jefe de gabinete y el primer ministro de Ucrania visitarían Washington a principios de la próxima semana para hablar de defensa antiaérea, energía y sanciones a Rusia.

(Información de Dan Peleschuk; edición de Sharon Singleton y Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)