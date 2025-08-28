El suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba se reanuda tras un ataque

BUDAPEST, 28 ago (Reuters) -

El suministro de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se ha reanudado tras una interrupción causada por un ataque ucraniano en Rusia la semana pasada, dijeron el jueves la petrolera húngara MOL

y la ministra de Economía eslovaca.

Eslovaquia y Hungría siguen cubriendo la mayor parte de sus necesidades de petróleo con Rusia y desean mantener estos suministros a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por diversificarse de las materias primas rusas.

Los suministros se interrumpieron repetidamente la semana pasada y no había flujos desde el 21 de agosto, después de que Ucrania atacara la estación de bombeo de Unecha en el oleoducto.

La ministra eslovaca de Economía, Denisa Sakova, informó de la reanudación de los suministros a través del oleoducto de Druzhba en una publicación en Facebook.

"Espero que las operaciones se mantengan estables y no haya más ataques a las infraestructuras energéticas", dijo Sakova.

MOL, que opera refinerías en Hungría y Eslovaquia, dijo que el petróleo ha llegado a ambos países, pero no dio más detalles.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo el miércoles que los envíos podrían reanudarse el jueves en modo de prueba en volúmenes inferiores a los habituales.

Las refinerías han cubierto el corte con sus reservas sin interrumpir las operaciones. Una interrupción más prolongada podría obligar a recurrir a las reservas estatales y, en última instancia, a aumentar las importaciones a través de un oleoducto alternativo desde Croacia. (Información de Jan Lopatka en Praga y Anita Komuves en Budapest; edición de Tomasz Janowski; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)