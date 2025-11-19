El superávit por cuenta corriente de la eurozona aumenta gracias al comercio

FRÁNCFORT, 19 nov (Reuters) - El superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona euro aumentó ligeramente en septiembre, gracias al incremento del superávit de bienes que compensó una modesta caída del comercio de servicios, según los datos del Banco Central Europeo publicados el miércoles.

El superávit por cuenta corriente ajustado de los 20 países que comparten el euro subió a 23.100 millones de euros (US$26.740 millones) en septiembre, frente a los 22.200 millones del mes anterior, mientras que los datos no ajustados mostraron un aumento a 38.100 millones de euros, frente a los 22.300 millones.

En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el superávit equivalió al 2,0% del PIB del bloque, frente al 2,7% de los 12 meses anteriores.

(US$1 = 0,8639 euros) (Información de Balazs Koranyi; edición de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)