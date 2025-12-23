El superávit por cuenta corriente sube un 0,6% en el tercer trimestre, hasta los 15.400 millones

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El superávit por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, se situó en 15.400 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 0,65% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

La evolución de la balanza por cuenta corriente en el tercer trimestre se explica por la mejora del superávit del sector servicios, incluidos turismo y viajes y servicios no turísticos.

En concreto, los servicios mejoraron su superávit hasta los 34.500 millones, por encima de los 31.600 millones del mismo periodo anterior. Dentro de la balanza de servicios, turismo y viajes también mejoraron su saldo positivo, con un superávit de 24.700 millones, por encima de los 24.000 millones previos, mientras que el superávit de los servicios no turísticos se elevó un 29%, hasta los 9.800 millones de euros.

Por el contrario, la balanza de bienes elevó su déficit hasta los 14.800 millones de euros, frente al saldo negativo de 10.400 millones del tercer trimestre del año anterior.

La renta primaria, con un déficit de 500 millones, mejora el déficit de 1.800 millones del tercer trimestre de 2024, al igual que la renta secundaria, que mostró en el tercer trimestre un saldo negativo de 3.700 millones de euros, moderando el déficit de 4.200 millones de euros del mismo trimestre de 2024.

LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

De esta forma, la capacidad de financiación de la economía española, que es el agregado de las cuentas corrientes y de capital, se situó en el tercer trimestre en 19.400 millones de euros, por debajo de los 19.800 millones registrados entre julio y septiembre de 2024, un 2% menos.

En el tercer trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España continuó situándose en un nivel reducido en comparación con años anteriores, --44,5% del PIB (736.900 millones), aunque algo superior al -44,1% del trimestre anterior (721.500 millones).

El aumento de la posición de inversión internacional neta deudora en el tercer trimestre de 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las administraciones públicas, que aumentaron su saldo deudor hasta el -44,6% del PIB (738.800 millones), desde el -43,1% (704.900 millones) del segundo trimestre de 2025.

Por su parte, las sociedades no financieras, que también históricamente presentan un saldo deudor, contribuyeron recortando su saldo hasta el -37,7% del PIB, frente al -38,1% del segundo trimestre, en tanto que las instituciones financieras monetarias presentaron un saldo acreedor del -0,3% del PIB (-5.500 millones), en contraste con el saldo positivo de 49.700 millones del trimestre anterior (3% del PIB).

El resto de sectores, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 45,1% del PIB (43,2% en el trimestre anterior). Por último, el Banco de España contaba en el tercer trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -6,9% del PIB (113.700 millones), frente al -9,2% del trimestre anterior (150.100 millones).

LA DEUDA EXTERNA BRUTA DE ESPAÑA

Por último, la deuda externa bruta de España se situó en el 162% del PIB (2,68 billones de euros) en el tercer trimestre de 2025, ligeramente por encima del 161,8% del segundo trimestre (2,64 billones).

Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el tercer trimestre, pasando del 47,6% del PIB (778.800 millones de euros) al 49% del PIB (811.900 millones).

Por su parte, la deuda externa en las instituciones financieras monetarias se elevó hasta el 42,6% (706.600 millones de euros) y en los otros sectores residentes se moderó hasta el 18,1% del PIB, con 299.600 millones de euros.