El superordenador MeluXina de Luxemburgo está ya operativo

El ordenador de alto rendimiento de Luxemburgo, MeluXina, se puso en marcha oficialmente el 7 de junio, situando al país en el mapa mundial de las superpotencias informáticas. MeluXina es capaz de ejecutar más de 10 petaflops, el equivalente a 10.000 billones de cálculos por segundo, lo que lo situará entre los 50 mejores superordenadores del mundo. El ordenador a petascala funciona con energía verde y está financiado parcialmente por la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea.

Minister of State Xavier Bettel; His Royal Highness Henri, Grand Duke of Luxembourg; Minister of the Economy Franz Fayot; EuroHPC Joint Undertaking Executive Director Anders Jensen (Photo: Business Wire)

En el marco de una serie de 8 ordenadores de alto rendimiento en la UE, MeluXina se une a Vega, otro superordenador de petascala situado en Eslovenia, como las primeras máquinas EuroHPC en entrar en funcionamiento. Su innovadora arquitectura modular permite a MeluXina dar servicio a una gran variedad de cargas de trabajo computacionales complejas y basadas en datos. Es capaz de abordar aplicaciones de modelización y simulación de alta intensidad computacional, así como complejas cargas de trabajo de análisis de datos e inteligencia artificial de alto rendimiento.

Mientras que la mayoría de los HPC han sido diseñados como infraestructuras de investigación puras, MeluXina destaca a nivel mundial por su orientación empresarial y está disponible para su uso por parte de empresas de nueva creación y PYMES, así como de grandes grupos internacionales. Tanto a nivel luxemburgués como europeo, MeluXina puede atender a todo tipo de grupos de usuarios en todo el espectro de la investigación y la innovación.

"Nuestro objetivo es hacer que la supercomputación sea accesible para todos. Hemos creado un centro nacional de competencia en HPC que ofrece apoyo operativo y formación a los usuarios. El Ministerio de Economía también dispone de instrumentos de financiación de la I+D+i para apoyar proyectos de HPC. Ayudaremos a las empresas a disponer de las herramientas adecuadas para aprovechar las oportunidades de la economía de los datos", subrayó el Ministro de Economía luxemburgués, Franz Fayot, en la inauguración de la ceremonia, que tuvo lugar en presencia de S.A.R. el Gran Duque Enrique. El Ministro también señaló que MeluXina ha sido diseñada como una infraestructura muy segura que garantiza la plena confidencialidad de todos los datos procesados.

