El supervisor del mercado español autoriza la oferta mejorada del BBVA por Sabadell

MADRID, 25 sep (Reuters) - El supervisor del mercado de valores español dijo el jueves que había autorizado la oferta mejorada de 17.000 millones de euros (20.000 millones de dólares) del grupo bancario BBVA por su rival menor, el Sabadell, anunciada el lunes.

Los accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre para presentar sus acciones, frente al 7 de octubre de la oferta anterior, y se espera que los resultados se publiquen siete días después del final del periodo de aceptación.

Sabadell tiene hasta cinco días desde la autorización para emitir una opinión sobre la nueva oferta mejorada, aunque el consejero delegado, César González Bueno, ya ha dicho que "probablemente" el consejo no recomendaría el nuevo precio que sigue considerando insuficiente.

En los nuevos términos, BBVA ofrece una acción propia por cada 4,8376 acciones de Sabadell. Esto representa un aumento del 10% hasta 3,39 euros por acción, o unos 17.000 millones de euros, desde la oferta anterior de 3,084 euros por acción, o 15.500 millones de euros, basada en los precios de cierre del 19 de septiembre y la ecuación de canje anterior.

La oferta representaba una prima del 1,6% respecto al cierre del mercado del viernes. Como las acciones de Sabadell han tenido un rendimiento inferior al de BBVA desde que se anunció la nueva oferta, la prima ha subido al 2,89% al cierre del miércoles.

