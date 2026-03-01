El supervisor del servicio secreto alemán advierte sobre represalias iraníes en Europa

BERLÍN, 1 mar (Reuters) -

No se pueden descartar medidas de represalia, incluso de células durmientes iraníes en Europa, tras los ataques estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, dijo el domingo el presidente del comité parlamentario alemán de control de los servicios secretos.

"El régimen iraní ha demostrado repetidamente en el pasado que lleva a cabo sus actos terroristas fuera de sus propias fronteras", dijo Marc Henrichmann al periódico Sueddeutsche Zeitung.

"No se pueden descartar medidas de represalia, incluso por parte de células durmientes iraníes en Europa", añadió, y señaló que las medidas de protección deben adaptarse si es necesario.

