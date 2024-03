Por David Latona y Jesús Aguado

MADRID, 21 mar (Reuters) - Grifols no tendrá que reformular sus cuentas para 2021 y 2022 tras una investigación de la CNMV, al no encontrar errores significativos en las cantidades que había comunicado, aunque el organismo señaló que había "deficiencias relevantes" en algunos aspectos de la información suministrada. Desde principios de enero, el fondo bajista Gotham City Research ha publicado tres informes en los que acusaba reiteradamente a la farmacéutica de sobrevalorar los beneficios e infravalorar la deuda en sus cuentas financieras. Desde entonces, el valor de mercado de la empresa farmacéutica ha perdido miles de millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no encontró errores significativos en las magnitudes cuantitativas de los estados financieros ni evidencias de que el endeudamiento no se corresponda con la realidad, pero halló deficiencias en dos ámbitos.

"El detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras de la información financiera en algunos ejercicios del periodo analizado y la presentación de las medidas alternativas del rendimiento (APM, por su denominación en inglés), en particular el EBITDA y la ratio deuda/EBITDA", dijo.

"Estas deficiencias, si bien son complejas de valorar individualmente y por separado, en su conjunto deben considerarse significativas, en la medida que han dificultado en algunos ejercicios la capacidad de los inversores de entender adecuadamente la situación financiera, resultados y flujos de efectivo del emisor", explicó la CNMV. Grifols ha negado reiteradamente las acusaciones de Gotham City, alegando que ya había respondido a todas las cuestiones planteadas en los informes del fondo. Gotham había cuestionado el EBITDA declarado por Grifols, y el ratio de apalancamiento de 6,7 veces en el tercer trimestre de 2023. Dijo que el ratio de apalancamiento estaba cerca de 10 a 13 veces EBITDA.

El supervisor español ha estado examinando la reciente información presentada por Grifols en respuesta a las acusaciones de falsedad contable formuladas por Gotham, al tiempo que ha analizado las actuaciones del fondo. Entre otras cuestiones, la CNMV dijo que considera inadecuado el tratamiento contable dado a la integración de un acuerdo de colaboración con la firma ImmunoTek en los informes de Grifols de 2022 y 2021.

Según el regulador, la transacción debería haberse registrado como una operación conjunta en lugar de como una inversión financiera. La CNMV dijo que esto podría llevar a una reexpresión de las cifras comparativas en las cuentas del primer semestre o primer trimestre de 2024 de la compañía. Grifols dijo en un comunicado que estaba "comprometida" a mejorar y ampliar los desgloses de su información financiera en consonancia con las recomendaciones del regulador. La CNMV también dijo el jueves que no había llevado a cabo una evaluación en profundidad de las responsabilidades de las acciones de Gotham relacionadas con el abuso de mercado, que podrían determinarse en una etapa posterior. (Reporte de David Latona y Jesus Aguado; edición de Andrei Khalip y Daniel Wallis; editado en español por Tomás Cobos)