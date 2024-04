El Supremo archiva la causa contra Bolsonaro por su estancia en la Embajada húngara al no ver indicios de huida

El Tribunal Supremo de Brasil ha archivado este miércoles la causa contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por permanecer dos días en la Embajada de Hungría y ha indicado que no ve indicios de que quisiera huir del país latinoamericano después de que le confiscaran el pasaporte en el marco de una investigación en su contra por un intento de golpe de Estado.

"No existen elementos concretos que indiquen efectivamente que el investigado pretendiera obtener asilo político para escapar del país y, en consecuencia, perjudicar la investigación penal en curso", reza el escrito remitido por el juez Alexandre de Moraes, según ha recogido el diario 'O Globo'.

El diario 'The New York Times' reveló varias imágenes del expresidente brasileño dentro del edificio de la Embajada húngara, donde pasó noche entre el 12 y el 14 de febrero. Días antes, la Policía Federal de Brasil lanzó una operación contra Bolsonaro en la que le retiraron el pasaporte para que no saliera del país.

El abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, indicó que el expresidente pasó dos días alojado en la sede diplomática mencionada "para mantener contactos con autoridades del país amigo", ya que, "como es de público conocimiento", mantiene "una buena relación con el primer ministro húngaro", Viktor Orbán.

De acuerdo con la investigación, Bolsonaro habría recibido, analizado y modificado un 'borrador' de esta supuesta trama, que comenzaría en un primer lugar cuestionando la legitimidad del sistema electoral para allanar posteriormente el camino a un golpe, que contaría con el apoyo de importantes militares.