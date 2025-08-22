Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El Supremo autoriza a Trump a recortar cerca de 700 millones de euros en fondos para investigación médica
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves al Gobierno de Donald Trump recortar cerca de US$800 millones (690 millones de euros) en fondos destinados a la investigación en el ámbito de la salud y que incluyen, entre otros, programas para la prevención del VIH o el suicidio, en su intento de desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En una decisión de 5 a 4, la corte ha levantado la orden de un juez de Boston que bloqueaba recortes por valor de US$783 millones (675 millones de euros) realizados por los Institutos Nacionales de Salud, a quienes acusó de actuar de manera "arbitraria y caprichosa" para alinearse con las prioridades del presidente estadounidense.
El tribunal ha considerado que este magistrado carecía jurisdicción para ordenar el restablecimiento de subvenciones específicas, si bien ha dejado abierta la posibilidad de que los beneficiarios de las subvenciones puedan demandar en un tribunal federal diferente para recuperar los fondos retenidos indebidamente.
El caso se deriva de una orden ejecutiva que Trump firmó durante los primeros días de su segundo mandato, en enero de 2025, requiriendo que las agencias rescindan las subvenciones o contratos que "promuevan la ideología de género" o "preferencias inmorales en función de raza, sexo, identidad de género, preferencia sexual o religión".
