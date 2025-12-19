El supremo brasileño invalida una ley que limita la protección de tierras indígenas

La Corte Suprema de Brasil invalidó este jueves una ley que hasta ahora suponía un obstáculo para demarcar las tierras indígenas en regiones como la Amazonía, cuya protección es considerada crucial en la lucha contra la crisis climática.

Las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus territorios en el mayor país sudamericano son objeto de una larga disputa con el poderoso sector agrícola y sus aliados parlamentarios.

El máximo tribunal brasileño rechazó la ley conocida como "marco temporal" aprobada en 2023 por el Congreso, de mayoría conservadora.

Esa norma limita los reclamos de los nativos a las tierras donde estaban presentes cuando se promulgó la actual Constitución, en 1988.

Los indígenas, que suman 1,7 millones de personas en Brasil, consideran esta tesis inadmisible y manifestaron su rechazo durante la COP30, la conferencia climática de la ONU, celebrada en noviembre en la Amazonía brasileña.

Argumentan que muchos pueblos fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar entre 1964 y 1985.

La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmó en una entrevista con la AFP al margen de la COP30 que la ley aprobada por el Parlamento en 2023 representaba un "obstáculo legal" para la homologación de las tierras.

Desde el inicio de su tercer mandato, que comenzó en enero de 2023, el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha homologado 20 tierras indígenas, mientras que su predecesor de extrema derecha Jair Bolsonaro cumplió su promesa de "no ceder ni un centímetro más" a estos pueblos.

Expertos consideran que las reservas indígenas son un escudo contra la deforestación y los incendios, que afectan a enormes extensiones de vegetación claves para absorber gases de efecto invernadero.

En 2023, la Corte ya había declarado inconstitucional la tesis del marco temporal.

Pero el Congreso incluyó la norma en la legislación nacional, en desafío incluso del veto de Lula.

Ante un posible conflicto de interpretaciones legales, la Corte inició un proceso de "conciliación".

Durante los últimos meses se realizaron audiencias con organizaciones indígenas y defensores del marco temporal.

Pero la decisión judicial cierra solo un capítulo.

Sectores conservadores en el Congreso insisten en mantener el marco temporal y aprobaron el 10 de diciembre en el Senado una enmienda para que la tesis se incluya en la Constitución. El texto aún debe pasar por la Cámara de Diputados.