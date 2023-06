El Supremo de EEUU anula la discriminación positiva por raza para entrar en la universidad

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves en contra de la discriminación positiva por razones de raza en los ingresos a la universidad, una práctica que históricamente ha favorecido la incorporación de estudiantes negros y latinos en estudios superiores, especialmente en aquellos centros universitarios con una alta demanda.

Los jueces han examinado en concreto las prácticas de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Harvard y, en ambos casos, han entendido que no cumplían con la ley, con seis votos a tres. El tribunal, controlado por los conservadores, considera que viola la cláusula de igualdad contemplada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

El tribunal pone fin a una doctrina que comenzó a aplicar en 1978 y que consolidó en el año 2003, al avalar ahora una demanda interpuesta por un grupo conservador, Students for Fair Admissions, que alegaba que los protocolos actuales discriminan a los estudiantes de origen asiático. La sentencia de este jueves previsiblemente afectará a las universidades más reclamadas, que veían en la discriminación positiva una forma de garantizar la diversidad de sus estudiantes.

El presidente del Supremo, John Roberts, ha afirmado que los programas de las dos universidades analizadas no ofrecen suficientes garantías para que la raza no termine siendo utilizada "de manera negativa" o se caiga en "estereotipos", informa la cadena ABC News. Aboga únicamente porque se pueda tener en cuenta "cómo la raza (de un estudiante) afectó a su vida", pero no el hecho de que esta persona pertenezca a uno u otro grupo.

Europa Press