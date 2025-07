El Supremo de EEUU permite a Trump reanudar el desmantelamiento del Departamento de Educación

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes permitir al presidente, Donald Trump, que reanude los despidos masivos en el Departamento de Educación que un juez federal había bloqueado en mayo, obligando al Gobierno a readmitir a más de 1000 trabajadores destituidos en marzo. La resolución, que acerca al mandatario al cumplimiento de su promesa electoral de eliminar el organismo gubernamental, se ha tomado con los votos a favor de los seis jueces nombrados por republicanos frente a las tres restantes, elegidas por los demócratas, que se han mostrado en desacuerdo, como refleja el documento judicial. Aunque la mayoría no ha explicado sus razones, las tres magistradas que han votado en contra han criticado una medida que "otorga al Ejecutivo el poder de derogar leyes despidiendo a todos aquellos que son necesarios para aplicarlas", según ha escrito la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unieron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. "La mayoría o bien ignora deliberadamente las implicaciones de su fallo o bien es ingenua, pero en cualquier caso la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave", han subrayado en un escrito de disenso en el que han afirmado que, "cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de infringir la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial frenar esa ilegalidad, no acelerarla". De esta forma, las juezas en minoría han denunciado que "esa decisión es indefendible" y que el Tribunal no ha estado "a la altura de las circunstancias", a diferencia de los juzgados inferiores que prohibieron provisionalmente los despidos masivos. LA secretaria DE EDUCACIÓN CELEBRA LA MEDIDA LAMENTANDO LA DEMORA Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha celebrado la decisión renovando su compromiso con los despidos que preveía, aun lamentando las resoluciones judiciales anteriores que le habían impedido ejecutarlos. "Aunque la sentencia de hoy es una victoria significativa para los estudiantes y las familias, es una pena que el tribunal más alto del país haya tenido que intervenir para permitir que el presidente Trump impulse las reformas para las que los estadounidenses lo eligieron, utilizando las facultades que le otorga la Constitución de los Estados Unidos", ha transmitido en un comunicado recogido por el portal de noticias The Hill. La responsable de Educación buscará así reanudar el desmantelamiento del Departamento de Educación que el juez del distrito de Massachusetts Myong Joun había detenido en mayo, reclamando que el Gobierno necesitaba la autorización del Congreso y obligando a la Administración Trump a que readmitiese a cerca de 1400 trabajadores despedidos en marzo.