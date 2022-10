El Supremo de EEUU rechaza parar la ejecución de preso negro que sufrió prejuicios raciales por el jurado popular

El Tribunal Supremo de Estados Unidos --de mayoría conservadora-- ha rechazado este jueves el recurso de apelación para detener la ejecución de un preso negro, que fue condenado por un jurado popular compuesto exclusivamente por personas blancas, algunas de las cuales reconocieron tener prejuicios raciales.

Así, el Supremo mantiene la pena de muerte de Andre Thomas, quien en 2004 mató a su esposa, una mujer blanca, al hijo que tenían en común y a la hija de ella. Según la propia acusación, Thomas estaba en un estado psicótico en el momento en el que cometió estos crímenes. Mientras esperaba a ser juzgado se quitó los dos ojos.

Thomas fue condenado por unanimidad en 2005 a pena de muerte por el asesinato de la que era su esposa, Leyha Hughes. Su defensa presentó en 2021 un recurso para impugnar la pena de muerte argumentando que hasta tres de los miembros del jurado habían reconocido en el proceso de selección su oposición a matrimonios y relaciones entre personas de diferentes razas.

De acuerdo con el recurso de apelación, una de estas personas que se oponía a las relaciones interraciales expuso que su oposición estaba motivada por "la voluntad de Dios", mientras que otro apeló a la supuesta necesidad de mantener pura la sangre, mientras que el tercero afirmó que este tipo de enlaces eran perjudiciales para los niños al no saber a qué raza pertenecen.

La actual defensa de Thomas sostiene que no tuvo derecho a un juicio justo tal y como marca la Sexta Enmienda de la Constitución, ya que el jurado no actuó con imparcialidad y su anterior abogado no objetó a estas designaciones para ocupar un puesto dentro del jurado popular, señala la NBC.

El Supremo de Estados Unidos dispone una mayoría conservadora de seis a tres. Antes de que el pleno desestimara el recurso, una de las tres jueces liberales que lo forman, Sonia Sotomayor, apeló sin éxito al resto de compañeros recordándoles que ningún jurado dispuesto a recomendar la pena de muerte en el caso de crimen interracial "debe estar contaminado por posibles prejuicios raciales".

Europa Press