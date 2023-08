El Supremo de India suspende la sentencia de Gandhi y allana su posible desafío electoral a Modi en 2024

El Tribunal Supremo de India ha suspendido este viernes la sentencia de dos años de cárcel del líder opositor Rahul Gandhi, máximo responsable del partido Congreso Nacional Indio, que fue condenado por difamación, una decisión que allana su vuelta al Parlamento y un posible desafío al primer ministro, Narendra Modi, en las elecciones de 2024.

La corte, formada por tres jueces, ha señalado que si bien aquellos comentarios no fueron de buen gusto, el tribunal de primera instancia "no dio ninguna razón para imponer la sentencia máxima", por lo que debe quedar en suspenso, informa el diario 'The Indian Express'.

Gandhi fue condenado por difamación en marzo de 2019, en relación con un discurso que pronunció durante una campaña electoral en 2019 en la que acusaba de ladrón de forma velada a Purnesh Modi, diputado del gobernante Partido Popular Indio en la Asamblea Legislativa del estado de Gujarat.

El líder opositor fue inhabilitado por insultar a un político del partido del Gobierno, el Partido Popular Indio del primer ministro. "No sé cómo es posible", dijo sobre el diputado Purnesh Modi, "que todos los ladrones se apelliden igual".

Gandhi ha surgido como candidato a tener en cuenta en las próximas generales de 2024, más después del reciente triunfo de su partido en las elecciones de la asamblea en el estado clave de Karnataka, en el sur del país. Una decisión en contra del supremo habría imposibilitado su participación.

Europa Press