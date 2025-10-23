El Supremo de Israel da 30 días al Gobierno para decidir si permite la entrada de periodistas en Gaza

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Israel ha dado al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza, después de que la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) solicitara en 2024 el acceso al enclave palestino.

Durante una breve vista judicial, los jueces han dado el visto bueno al aplazamiento dadas las "circunstancias" en Gaza, donde la situación parece haber cambiado tras el acuerdo de alto el fuego. En este sentido, la jueza Ruth Ronen ha manifestado que la nueva realidad en la zona "requiere un análisis exhaustivo".

El Gobierno insiste en que permitir el acceso a periodistas independientes podría suponer un peligro para las tropas israelíes y para los propios trabajadores de los medios de comunicación dada la falta de seguridad en la zona. Esto, sin embargo, podría haber cambiado ahora que han cesado los ataques.

Gilead Sher, representante de la asociación, ha alertado de que este procedimiento ya se ha visto atrasado anteriormente, y ha pedido a la corte garantizar que el Estado da una respuesta en un plazo de un mes, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Además, ha pedido al tribunal dar una "solución" a la prensa independiente.