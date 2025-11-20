El Supremo de Israel pide explicaciones al Gobierno sobre la comisión ministerial que investigará el 7-O

LA NACION

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo israelí ha ordenado este miércoles al Gobierno de Benjamin Netanyahu que justifique sus razones para no establecer una comisión independiente sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, en lugar de la anunciada a principios de esta semana y que contará con ocho ministros.

La corte ha dictaminado de esta manera aludiendo a la Ley de Comisiones de Investigación de 1969, que establece que estas deben "examinar de manera independiente, profesional e imparcial" los hechos que motivan su composición y cuyos miembros son elegidos por el presidente del Tribunal Supremo.

Las autoridades israelíes han presentado en estos términos la comisión, a pesar de que formarán parte de ella ocho ministros, entre ellos los ultraderechistas Ben Gvir (Poder Judío) y Bezalel Smotrich (Partido Nacional Sionismo Religioso), bajo la Presidencia del titular de Justicia, Yariv Lenin (Likud).

La oposición israelí y las asociaciones de víctimas han criticado que la comisión que investigue lo sucedido antes, durante y después del ataque de las milicias palestinas no sea independiente, sino que todos salvo uno de sus miembros ocupaban el cargo durante el 7 de octubre.

