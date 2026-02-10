El supremo de la UE devuelve el caso de WhatsApp contra el organismo de privacidad a un tribunal inferior

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) -

El máximo tribunal europeo devolvió el martes a un tribunal inferior la disputa de WhatsApp, unidad de Meta Platforms, contra el organismo de control de la privacidad de la UE, prolongando así un caso de cinco años desencadenado por la orden de este último a la autoridad irlandesa de protección de datos de aumentar la multa a 225 millones de euros (US$268 millones)

"El recurso interpuesto por WhatsApp Irlanda contra la Decisión vinculante 1/2021 del Comité Europeo de Protección de Datos es admisible", dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

La autoridad irlandesa de protección de datos aumentó la multa impuesta a WhatsApp en 2021 tras la intervención del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).

Meta recurrió posteriormente la sanción ante un tribunal inferior, pero perdió después de que los jueces dictaminaran que la empresa no estaba directamente afectada por la decisión del CEPD y que el organismo regulador irlandés tenía cierta discrecionalidad en su decisión final.

El caso es C-97/23P Whatsapp Ireland contra EDPB.

(1 dólar = 0,8403 euros)

