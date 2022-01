El Supremo dividido rechaza todos los recursos contra los indultos del 'procés' por falta de legitimación

El Alto Tribunal da la razón a la Abogacía del Estado y estima que Vox, PP y Cs no están legitimados

MADRID, 20 Ene. 2022 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo ha estimado la falta de legitimación de todos los que presentaron recursos contra los indultos concedidos a los nueve condenados del 'procés' que cumplían penas de prisión, incluidos los interpuestos por Vox, PP y varios dirigentes de Ciudadanos. La consecuencia previsible de esta decisión será la inadmisión de los escritos, aunque aún queda disponible la opción de presentar un recurso de súplica, según han explicado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.

Este jueves, los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a la Abogacía del Estado, que había planteado una serie de alegaciones previas relativas a los recursos interpuestos contra los Reales Decretos por los que se concedió la medida de gracia a los líderes independentistas.

Según un comunicado, recogido por Europa Press, la Sala ha decidido estimar los argumentos de los servicios jurídicos del Estado sobre la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos. El contenido íntegro de los autos se conocerá en los próximos días.

Tres votos frente a dos

Fuentes jurídicas han precisado que la decisión no ha sido unánime y que ésta se ha adoptado por tres votos a favor y dos en contra. Cabe destacar que los magistrados no han estudiado el fondo de los recursos presentados, dado que han mantenido el debate sobre si los recurrentes están o no legitimados para llevar a cabo la acción legal.

Así, el Supremo cierra la puerta a analizar la legalidad de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas condenados en la causa del 'procés', tal y como pedían los recurrentes.

En concreto, se presentaron siete escritos: el de los dirigentes de Ciudadanos --Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra--; el de Vox; el del PP en calidad de partido; el de los diputados y exdiputados 'populares' en el Parlamento de Cataluña --Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán--; el de la plataforma Convivencia Cívica Catalana; el del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló; y el de la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

En total, se interpusieron 63 impugnaciones: siete escritos por cada uno de los nueve dirigentes que recibió el indulto parcial el pasado junio.

El argumento de los partidos

La formación de Santiago Abascal presentó el recurso contra la concesión de los indultos al considerarse legitimado por haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el Supremo a los líderes independentistas. Tras la decisión de este jueves, ya ha anunciado que elevará el caso al Tribunal Constitucional.

En el caso de Ciudadanos, los tres recurrentes basaron su legitimidad en que ellos, de forma personal, eran quienes estaban "en primera fila" --los tres eran diputados en el Parlament en 2017-- cuando "a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum".

Desde el PP de Pablo Casado utilizaron la misma fórmula de la formación 'naranja' y además presentaron recurso "como partido democrático que representa a millones de españoles" ante el "atropello" que, a su juicio, suponía conceder la medida de gracia a los condenados del 'procés'.

Aunque la concesión del indulto es "irrevocable" y a criterio del Gobierno, tal y como lo recoge la normativa que lo regula, el Supremo --mediante recurso contencioso-administrativo-- puede revisar si se cumplieron con todos los pasos establecidos para su aprobación. En este caso, los magistrados han considerado que ninguno de los recurrentes está legitimado para llevar el procedimiento ante el Alto Tribunal.