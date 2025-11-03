El Supremo no suspenderá los aranceles de Trump; adáptense, advierte el Gobierno

Por David Lawder

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) -

El fabricante estadounidense de equipos para fábricas OTC Industrial Technologies ha utilizado durante mucho tiempo países de bajo coste para suministrar componentes, primero China y después India, pero el bombardeo de aranceles del presidente Donald Trump a numerosos socios comerciales ha trastocado los cálculos de la cadena de suministro para el presidente ejecutivo Bill Canady.

"Retiramos cosas de China y fuimos a algunos de esos otros países, y ahora los aranceles sobre ellos son igual de malos o peores", dijo Canady a Reuters. "Solo tenemos que aguantar y sortear esta situación para que no todos quiebremos a corto plazo". Es un dilema que está calando hondo en las empresas, los ministerios de comercio exterior, los abogados comerciales y los economistas mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos considera la legalidad de los aranceles globales de Trump, con argumentos fijados para el miércoles. Bajo una autoridad legal u otra, se espera que los aranceles de Trump se mantengan a largo plazo.

TRIBUNALES INFERIORES FALLAN CONTRA TRUMP

El tribunal, cuya mayoría conservadora de 6-3 ha respaldado a Trump en una serie de decisiones importantes este año, está escuchando la apelación de su Gobierno después de que tribunales inferiores dictaminaran que el presidente republicano se extralimitó en su autoridad al imponer bajo una ley federal destinada a emergencias.

Un fallo que anule el uso de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA (por sus siglas en inglés), para imponer rápidamente amplios aranceles globales, también eliminaría una de sus armas favoritas para castigar a países que despiertan su ira en asuntos políticos no comerciales. Estos han ido desde el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro hasta las compras indias de petróleo ruso que ayudan a financiar la guerra de Rusia en Ucrania. "Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, despojado, violado y expoliado por países cercanos y lejanos, amigos y enemigos por igual", dijo Trump al anunciar en abril aranceles recíprocos generalizados en virtud de esta ley.

"Recíprocos: eso significa que ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros, a ellos", añadió Trump.

Trump es el primer presidente que invoca esta ley, que a menudo se ha usado para aplicar sanciones económicas punitivas a adversarios, para imponer aranceles. La ley otorga al presidente una amplia autoridad para regular una variedad de transacciones económicas cuando se declara una emergencia nacional.

En este caso, Trump consideró una emergencia nacional un déficit comercial de bienes de Estados Unidos de 1,2 billones de dólares en 2024, a pesar de que Estados Unidos ha tenido déficits comerciales todos los años desde 1975, y también citó las sobredosis de fentanilo, un analgésico que con frecuencia es objeto de abuso.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo que espera que el Tribunal Supremo confirme los aranceles basados en la IEEPA. Pero si los anulara, dijo Bessent en una entrevista, el Gobierno simplemente recurriría a otras autoridades arancelarias, incluida la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles amplios del 15% durante 150 días para calmar los desequilibrios comerciales.

Bessent dijo que Trump también puede invocar la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, un estatuto que permite aranceles de hasta el 50% a los países que discriminan contra el comercio estadounidense.

"Hay que asumir que están aquí para quedarse", dijo Bessent sobre los aranceles de Trump.

Para los países que han negociado acuerdos comerciales de reducción de aranceles con Trump, "deberían cumplir su acuerdo", añadió Bessent. "Aquellos que consiguieron un buen acuerdo deberían atenerse a él."

Trump ya está utilizando otras autoridades para ciertos aranceles. Está ocupado acumulando aranceles bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que involucra preocupaciones de seguridad nacional para proteger sectores estratégicos, incluidos automóviles, cobre, semiconductores, productos farmacéuticos, robótica y aeronaves, así como aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 que involucra investigaciones de prácticas comerciales desleales.

"Este Gobierno está comprometido con los aranceles como piedra angular de la política económica, y las empresas e industrias deben planificar en consecuencia", dijo Tim Brightbill, copresidente de la práctica de derecho comercial del bufete de abogados Wiley Rein en Washington.

(Información de David Lawder; información adicional de David Gaffen y Joseph Ax; edición de Dan Burns y Will Dunham; edición en español de María Bayarri Cárdenas)