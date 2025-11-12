El supuesto plan para sustituir a Starmer no es cierto, dice el ministro de Sanidad británico
- 1 minuto de lectura'
LONDRES, 12 nov (Reuters) -
El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, afirmó el miércoles que no son ciertos los rumores sobre un desafío contra el primer ministro, Keir Starmer, después de que medios de comunicación informaran de que podría intentar derrocarle tras el presupuesto de finales de este mes.
Varios medios británicos informaron de que aliados del primer ministro habían dicho que Starmer lucharía contra cualquier desafío a su liderazgo si se enfrentaba a una amenaza y señalaron a Streeting como posible sustituto.
"Es (una) información totalmente contraproducente, entre otras cosas porque no es cierta", dijo Streeting a Sky News.
"No voy a pedir la dimisión del primer ministro. Apoyo al primer ministro. Lo he hecho desde que fue elegido líder del Partido Laborista."
(Información de Sam Tabahriti, edición de Kate Holton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
