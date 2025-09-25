El sur de China limpia los destrozos del embate del tifón Ragasa

Cientos de miles de personas en el sur de China se dedicaban el jueves a las labores de limpieza tras el paso por la provincia de Cantón del potente tifón Ragasa, que antes embistió Hong Kong y causó al menos 14 muertos en Taiwán.

Ragasa azotó la superpoblada Cantón con vientos de hasta 145 kilómetros por hora, derribó árboles, destruyó vallas y arrancó letreros de los edificios.

Periodistas de la AFP que se encontraban en el punto de impacto, cerca de la ciudad de Yangjiang, vieron el jueves por la mañana escombros esparcidos por las calles.

Una ligera lluvia y una brisa aún persistían mientras los residentes se esforzaban por limpiar los destrozos.

La electricidad aún no había regresado a un barrio residencial, informó a la AFP el propietario de un restaurante local, cuyo techo se había derrumbado de un lado.

En Hailing, una isla administrada por Yangjiang, los equipos de rescate intentaban retirar un enorme árbol que había caído sobre una carretera.

El paso de Ragasa por Taiwán como supertifón causó al menos 14 muertos y decenas de heridos cuando una presa se rompió en el condado oriental de Hualien, según las autoridades regionales, que el miércoles por la noche revisaron a la baja la cifra de fallecidos, que pasó de 17 a 14, tras eliminar los casos duplicados.

Se reportaron inicialmente 152 desaparecidos, pero posteriormente los rescatistas se pusieron en contacto con un centenar de ellos.

La tormenta tocó tierra en China continental cerca de la isla de Hailing al final de la tarde del miércoles. Para entonces, las autoridades de todo el país habían ordenado el cierre de empresas y escuelas en al menos 10 ciudades del sur.

En Hong Kong, Ragasa derribó cientos de árboles y causó inundaciones en varios barrios.

Las autoridades de esa ciudad semiautónoma china informaron que, hasta el miércoles por la noche, 101 personas habían sido atendidas en hospitales públicos por lesiones sufridas durante el tifón, y más de 900 personas habían buscado refugio en 50 albergues temporales.

Muchos de los famosos rascacielos de ese centro financiero se balancearon con los fuertes vientos y alrededor de 1000 vuelos se vieron afectados.

El servicio meteorológico de Hong Kong calificó la tormenta como la más fuerte del noroeste del Pacífico en lo que va de año.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas.

