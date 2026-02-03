El sur de EEUU entra en su segunda semana de frío extremo y apagones prolongados

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Cuatro casas azotadas por vientos helados en una isla erosionada de Carolina del Norte se desplomaron en el océano, mientras que los agricultores de Florida aguardaban ansiosamente que las plantas se descongelaran el lunes luego de más de una semana de clima frío en la mitad oriental de Estados Unidos.

Los termómetros se mantuvieron debajo de cero durante todo el día en el norte del país, desde las Dakotas hasta Maine, y se pronosticó que en el sureste volverán a registrarse temperaturas bajo cero durante la noche, incluidas partes del norte de Florida.

A medida que los residentes de las Carolinas y Virginia intentaban recuperarse de la gran cantidad de nieve, más de 70.000 hogares y negocios en Tennessee y Mississippi comenzaron una segunda semana sin energía eléctrica desde que una tormenta previa de nieve y hielo causó graves daños a las líneas eléctricas y postes de servicios públicos.

En Nashville, Tennessee, una de las áreas más afectadas, Terry Miles dijo que el lunes era su noveno día sin electricidad. Comentó que ha estado viviendo con su esposa y su perro en un dormitorio que intentó aislar colgando mantas. Está cocinando y calentando agua al aire libre en una parrilla de gas propano. El domingo alguien le prestó un pequeño generador de gas con suficiente potencia para hacer funcionar un par de calentadores.

"Estamos pasando apuros", expresó Miles. "He acampado antes y me ha resultado más fácil. Me siento como Grizzly Adams".

El número de muertos ha superado los 110 en los estados afectados por el peligroso frío desde el 24 de enero.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani indicó que la hipotermia tuvo algo que ver en los fallecimientos de 13 personas halladas muertas al aire libre bajo el frío extremo, según hallazgos preliminares. Se reportaron más de una docena de otras muertes en Indiana, Luisiana, Carolina del Sur y Texas que se sospecha están relacionadas con la hipotermia.

Vientos invernales derribaron cuatro casas en una isla

En la costa este del país, donde un ciclón bomba el fin de semana trajo fuertes nevadas e intensos vientos, el Servicio de Parques Nacionales indicó que cuatro casas desocupadas ubicadas en los Bancos Externos de Carolina del Norte se desplomaron en el océano Atlántico desde el domingo. Un transeúnte grabó una de ellas en el momento en que se derrumbaba sobre el agua. En fotos tomadas por la agencia podían verse montones de escombros a lo largo de la costa en el pueblo de Buxton.

Las estrechas y bajas islas de barrera de los Bancos Externos han estado erosionándose durante años, a medida que los crecientes mares engullen la tierra. Antes de la tormenta más reciente, más de dos docenas de casas, en general construidas sobre pilotes al borde del agua, se habían desplomado desde 2020. La mayoría se derrumbaron en medio de un clima extremo.

En Florida, donde algunos agricultores rocían agua sobre sus árboles frutales y plantas antes de la llegada del clima helado para ayudar a protegerlos de un frío aún más profundo, los cultivadores de helechos aguardaban el lunes a que una capa protectora de hielo que cubría sus plantas se derritiera para poder evaluar los daños. Florida se enfrió tanto el fin de semana que cayó nieve en el área de Tampa-St. Petersburg, e iguanas aturdidas por el frío estaban inmóviles en el suelo.

El momento fue especialmente terrible para los cultivadores de helechos, que habían estado ocupados enviando plantas para que los minoristas las recibieran antes del Día de San Valentín, el 14 de febrero.

"Fue de lo más inoportuno", lamentó Victoria Register, directora de ventas y mercadotecnia de FernTrust, una cooperativa de cultivadores en Seville, Florida. "Llega exactamente en medio de nuestra época de envíos más ajetreada de todo el año".

La empresa eléctrica de Nashville enfrenta críticas mientras miles permanecen sin electricidad

En Tennessee crecían las frustraciones con la compañía Nashville Electric Service debido a los cortes persistentes, luego de que la tormenta anterior dejara sin electricidad a unos 235.000 hogares y negocios, aproximadamente la mitad de sus clientes. Más de 20.000 seguían sin luz el lunes tras más de una semana, y el servicio no se restablecerá completamente sino hasta el 9 de febrero, señaló la empresa.

Nashville Electric Service ha defendido su respuesta, diciendo que la tormenta trajo más hielo dañino de lo previsto. La compañía ha dicho que más de 1.000 técnicos de Nashville y siete estados laboran en las reparaciones. Pero árboles, ramas y líneas eléctricas seguían en el suelo en toda la ciudad.

El alcalde Freddie O’Connell anunció que ordenará una revisión de los preparativos y la respuesta a la tormenta por parte de Nashville Electric Service. O’Connell se reunió con directivos de la empresa eléctrica el domingo y dijo posteriormente que "no estaban equipados para comunicarse sobre una crisis".

Y la senadora Marsha Blackburn también criticó a la compañía eléctrica de Nashville, con esta publicación en redes sociales: "quienquiera que sea responsable de esta falla debería ser despedido".

Después de más de una semana de advertencias de clima frío en el este de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional todavía tenía algunas alertas en efecto, incluida una advertencia de congelación hasta el martes en la madrugada en el sur de Georgia y la mayor parte de Florida. También se tenía previsto que cayera nieve el martes en partes de Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y en Washington, D.C., donde se pronosticaron temperaturas de aproximadamente 9 grados Celsius bajo cero (15 grados Fahrenheit) esta semana.

Casi 29 centímetros (un pie) de nieve cayó el fin de semana en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte. El Departamento de Transporte del estado indicó el lunes por la noche que las carreteras interestatales en general estaban en buenas condiciones para transitar, excepto por algunos puntos con hielo, pero continuaban las labores para despejar otras carreteras.

"Estamos trabajando las 24 horas para despejar las carreteras y que la gente pueda volver a su vida normal lo más rápido y seguro posible, pero como las temperaturas seguirán bajas durante la noche, este proceso lleva tiempo", indicó el gobernador Josh Stein en un comunicado.

Loller informó desde Nashville, Tennessee, y Bynum desde Savannah, Georgia. Los periodistas de la AP Jonathan Mattise en Nashville; Mike Schneider en Orlando; Bruce Shipkowski en Trenton, Nueva Jersey; y Jeff Martin en Atlanta contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.