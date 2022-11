El surcoreano son confirma que está en condiciones para participar en el mundial

9 nov (Reuters) - El delantero surcoreano Son Heung-min del Tottenham Hotspur confirmó el miércoles que estará disponible para su selección en el Mundial de Qatar, tras someterse a una operación a principios de mes para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo.

Son, de 30 años, se lesionó la semana pasada en el partido de la Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella (2-1) tras un choque aéreo y necesitó un largo tratamiento sobre el terreno de juego antes de ser sustituido y caminar con dificultad por el túnel.

"Jugar con tu país en el Mundial es el sueño de muchos niños, como lo fue el mío también. No me lo perderé por nada del mundo", escribió Son en Instagram. "No puedo esperar a representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto".

Las esperanzas de Corea del Sur en el Mundial, que comienza en menos de tres semanas, dependen en gran medida del capitán Son, que ha marcado 35 goles en 104 partidos con su país.

Los surcoreanos comenzarán su campaña el 24 de noviembre contra Uruguay y también se enfrentarán a Ghana y Portugal en el Grupo H. (Reporte de Hritika Sharma en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters