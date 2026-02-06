El surf, un aliciente para que las chicas regresen a la escuela en Senegal

Procedente de una familia de pescadores de Dakar, Seynabou Tall tuvo que dejar el pupitre escolar hace casi cuatro años. Pero la joven, que hoy tiene 14, retomó los estudios gracias al surf y a un nuevo programa de aprendizaje de este deporte en Senegal.

Veintitrés jóvenes de entre 7 y 17 años, que viven cerca de la costa atlántica, participaron en la primera edición del programa "Surf Academy", de octubre a enero, pensado para incitar a estas adolescentes a acudir a clases.

En esta primera edición, 17 jóvenes entre las participantes habían dejado la escuela.

Originarias de Xataxely, un barrio pesquero de callejuelas estrechas en el distrito de Ngor en la capital senegalesa, la mayoría de estas jóvenes abandonaron los estudios a muy corta edad, o incluso no asistieron jamás a la escuela.

Xataxely es uno de los feudos de los Lébous, un pueblo de pescadores que mantiene estrechos vínculos con el océano. Todas esas jóvenes han crecido viendo las míticas olas de Ngor, punto de peregrinaje para surfistas de todo el mundo.

El programa Surf Academy es una iniciativa del organismo estadounidense "Black Girls Surf", que trabaja para que más mujeres negras practiquen el surf, un deporte tradicionalmente ejercido por hombres blancos.

- Confianza en sí mismas -

Codirigido por la primera surfista profesional de Senegal, Khadjou Sambe, este programa de cuatro meses incita a las jóvenes no sólo a reanudar sus estudios sino también a desarrollar la confianza en sí mismas.

En el marco de ese programa, Seynabou Tall disfrutó de clases de surf gratuitas a la vez que acudía por las tardes cinco días a la semana para recibir formación académica.

Los cursos de surf concluyeron a finales de enero, pero el programa escolar proseguirá hasta julio.

Al igual que muchos Lébous, el padre de Seynabou es un buceador que pesca cada vez menos peces a causa de la pesca masiva por arrastreros extranjeros en aguas senegalesas.

Desde que dejó la escuela, Seynabou "se quedó en casa", cuenta a la AFP su madre, Marième Wade, de 43 años. Ella no pudo recibir la educación elemental y aconsejó a su hija a "seguir con el surf", esperando quizá eso "le abriese puertas".

"No disponemos de los medios para pagar sus estudios", confiesa Marième.

Según el Instituto Internacional de la Unesco para el fortalecimiento de las capacidades en África, sólo el 60% de las chicas finalizaron la educación primaria en Senegal en 2022.

La mayoría de las chicas en la academia no tenían experiencia previa en el surf: "No había surfeado nunca antes de este programa", explica Seynabou.

Más que una formación académica, las clases ofrecen "un programa de desarrollo personal", explica a la AFP Rhonda Harper, fundadora y directora de "Black Girl Surf".

Soukeye Ndoye, de 16 años, que entrena a su vez a chicas, se congratula de "ocupar una plaza importante que no creía poder asumir".

"Al principio no sabía nada de surf. Siempre me caía y me lesionaba con frecuencia. Pero ahora voy sola y tengo buen apoyo".

- "Mi pasión" -

También tuvo que hacer frente a las reticencias de sus padres, que esperan que pueda evolucionar profesionalmente en ese deporte. "El surf ha cambiado muchas cosas en mi vida. Me permite olvidar problemas familiares. Me olvido de todo desde que entro en el agua", proclama Soukeye.

"Cuando estoy en el agua es como si fuese un delfín. Me olvido de todos los problemas y me concentro en el mal", señala Khady Mbemgue, de 17 años, que también es entrenadora y ha participado en varias competiciones. Espera viajar al extranjero y ganarse un día la vida con este deporte.

"Al principio, mis padres decían que el surf es un deporte para hombres... pero al final entendieron que es mi pasión", explica.

Khadjou Sambe, de 30 años, que creció a unos metros del océano, comenzará muy pronto el entrenamiento con la esperanza de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De niña, sus padres le prohibían practicar surf, un deporte que consideran reservado a los hombres. Para reencontrar las olas, Khadjou Sambe cuenta que debía salir de casa con ropa de calle para que no sospechasen que iba a la playa.

Varias chicas que han seguido los cursos con Black Girls Surf en los últimos años han participado en competiciones nacionales, y el surf va camino de convertirse en el deporte principal entre las mujeres de la comunidad Xataxely.