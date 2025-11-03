El tackle de los Chargers Joe Alt necesita cirugía tras otra torcedura grave de tobillo

El tackle ofensivo de los Chargers de Los Ángeles Joe Alt requerirá una cirugía que pondrá fin a su temporada para reparar un esguince alto de tobillo que sufrió en la victoria 27-20 contra los Titans de Tennessee el domingo.

Alt se lesionó cuando un liniero defensivo de Tennessee lo golpeó por detrás mientras bloqueaba un pase al final del segundo cuarto. Alt fue retirado del campo en un carrito y no regresó.

"Me siento mal por Joe, y sé que va a estar bien", expresó el lunes el entrenador Jim Harbaugh.

Es la segunda vez esta temporada que Alt sufre un esguince alto de tobillo en su pierna derecha. Se perdió tres partidos después de lesionarse en una derrota ante los Giants de Nueva York el 28 de septiembre.

Alt, la quinta selección general en el draft de 2024 procedente de Notre Dame, se había movido de tackle derecho a tackle izquierdo después de que Rashawn Slater se rompiera el tendón rotuliano en su pierna izquierda durante una práctica el 7 de agosto. Alt comenzó 16 partidos como tackle derecho en su temporada de novato.

Harbaugh indicó que Trey Pipkins III, Austin Deculus y Jamaree Salyer competirán en la práctica esta semana para llenar la vacante en el tackle izquierdo contra Pittsburgh el domingo por la noche.

Para complicar las cosas, Bobby Hart sufrió lesiones en la ingle y el tobillo contra Tennessee después de comenzar como tackle derecho. Harbaugh dijo que Hart evitó una ausencia prolongada, pero no aclaró si podría estar disponible para jugar contra los Steelers.

"Es adversidad, y simplemente haces lo mejor que puedes, mejoras y nunca te rindes, esos tres elementos clave. Tal vez un equipo menor, un hombre menor no encontraría la manera de hacerlo, pero eso es lo que hacemos", señaló Harbaugh.

Harbaugh no descartó intentar reforzar la línea ofensiva a través de un intercambio antes de la fecha límite el martes.

"Si hay un acuerdo que tenga sentido en cualquier posición, conocemos lo suficientemente bien a (el gerente general) Joe (Hortiz) para saber que si tiene sentido, lo hará", indicó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes