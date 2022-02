El TAD devuelve los seis puntos de sanción al Villarreal Femenino tras la polémica de las camisetas

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado este martes el recurso formulado por el Villarreal CF en relaci贸n a la pol茅mica del parche federativo en las camisetas y ha resuelto en favor de la devoluci贸n de los seis puntos descontados por el Comit茅 de Competici贸n de la RFEF al Villarreal Femenino el pasado mes de noviembre.

El club castellonense no fue el 煤nico sancionado por este motivo. Tambi茅n lo fueron Levante y Real Sociedad, que est谩n a la espera de id茅ntica resoluci贸n -en este caso fueron tres puntos- tras lo anunciado este martes por el Villarreal en su p谩gina web oficial.

"Esta resoluci贸n favorable es la primera de las tres que esperamos reponga la injusta sanci贸n impuesta tambi茅n a Levante y Real Sociedad por 'incumplimiento reiterado y consciente de 贸rdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias'", indica el comunicado del Villarreal.

El club amarillo fue sancionado con el descuento de puntos por no llevar el parche de la Federaci贸n en sus camisetas. En su defensa, la entidad presidida por Fernando Roig dijo que dicha la sanci贸n "no ten铆a sustento legal, ya que el reglamento solo obliga a poner parche en competiciones no profesionales".

"En los pr贸ximos d铆as, sin ning煤n g茅nero de dudas, tanto Levante como Real Sociedad ver谩n atendidas sus reclamaciones y restituidos en la clasificaci贸n deportiva los m茅ritos conseguidos en el terreno de juego", a帽ade el Villarreal, que pasa de 17 a 23 puntos alej谩ndose sustancialmente de los puestos de descenso y situ谩ndose en la novena plaza.