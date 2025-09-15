LA NACION

El tanzano Alphonce Simbu se cuelga el oro en el maratón del Mundial

Alphonce Simbu consiguió el primer título mundial de la historia del atletismo de Tanzania al impone

Natacha Pisarenko - AP

Alphonce Simbu consiguió el primer título mundial de la historia del atletismo de Tanzania al imponerse en maratón este lunes en Tokio, en una emocionante carrera que incluso tuvo foto-finish para decidir el ganador.

En una gran remontada en los últimos metros de los 42,195 km, Simbu alcanzó al alemán Amanal Petros sobre la línea y ambos terminaron con el mismo tiempo, 2h09:48, lo que condujo a unos instantes de incertidumbre hasta que las milésimas de segundo decretaron que el oro era para el maratoniano tanzano.

El bronce fue para el italiano Iliass Aouani, que entró a apenas cinco segundos del dúo de cabeza (2h09:53).

