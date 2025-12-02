El TAS anula la exclusión total de los esquiadores rusos y bielorrusos de los Juegos de 2026

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anuló el martes la exclusión total de los esquiadores rusos y bielorrusos de las competiciones internacionales, abriendo la puerta a su participación bajo bandera neutral en los Juegos de 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero).

Si "cumplen los criterios" establecidos por el Comité Olímpico Internacional para obtener el estatus neutral, los atletas de ambos países "deberían ser autorizados a participar en los eventos de clasificación" de la Federación Internacional de Esquí (FIS por sus siglas en francés) para los próximos Juegos de Invierno, explica la jurisdicción en un comunicado.

La jurisdicción suprema del deporte desautoriza así a la FIA, que el 21 de octubre decidió mantener la exclusión total de los esquiadores rusos y bielorrusos, alineándose con la posición intransigente de otras federaciones como la del biatlón y la luge.

Cuando parecía que la presencia rusa y bielorrusa en los Juegos de Milán-Cortina se limitaría a los patinadores, el TAS abrió una primera brecha a finales de octubre al anular la exclusión total de los pilotos de trineos (luges).

No obstante, la decisión de este martes tiene mayor importancia puesto que la FIS organiza un conjunto de disciplinas (esquí alpino, de fondo y acrobático, snowboard) que representan más de la mitad de los podios en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donde más hay en juego es en el biatlón, ya que tradicionalmente Rusia es una potencia dominante en esta disciplina, en la que ganó casi un tercio de las medallas en los Juegos de Pekín en 2022.

El ministro de Deportes ruso, Mijail Degtyarev, reaccionó a esta decisión destacando que "es la tercera resolución judicial a favor de Rusia en los deportes olímpicos de invierno", en referencia a una primera, en junio de 2022, del Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de bobsleigh y Skeleton, antes de las dos del TAS.

El TAS recordó "que los estatutos de la FIS protegen a los individuos contra la discriminación y exigen que la FIS sea políticamente neutral" y estimó que había excluido a los esquiadores de ambos países "debido a su nacionalidad, independientemente del hecho" de que cumplieran o no "con los criterios de elegibilidad de los atletas individuales neutrales".

Como ya hizo en los Juegos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) había abierto la posibilidad de una participación rusa y bielorrusa bajo bandera neutral siempre que los deportistas implicados no estuvieran bajo contrato con el ejército y no hubieran apoyado activamente la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El TAS también decidió que los deportistas rusos podrán participar en los Juegos Paralímpicos "en las mismas condiciones que los demás para atletas", es decir, con himno y bandera, ya que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó a finales de septiembre su plena reintegración.

