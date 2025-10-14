El TAS mantiene la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial de Indonesia
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) mantuvo la exclusión de los gimnastas israelíes del Mundial que se celebrará en Indonesia del 19 al 25 de octubre, según una resolución de la máxima instancia judicial deportiva publicada este martes.
Tras la decisión de las autoridades de Indonesia de no conceder la visa a los gimnastas israelíes, la federación de este país recurrió al TAS para que este tribunal obligara a la federación internacional a "garantizar la participación del equipo israelí en el Mundial" o bien "deslocalizar o anular el campeonato", peticiones desestimadas este martes por la jurisdicción deportiva.
