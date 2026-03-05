El tas suaviza sanciones a jugadores de fútbol de malasia 

5 mar (Reuters) - El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suavizó el jueves las sanciones impuestas ‌a siete futbolistas que ‌jugaron ⁠por Malasia utilizando documentos de naturalización falsificados, y dictaminó que solo cumplirán una suspensión de 12 meses ​en partidos ⁠oficiales. Facundo ⁠Garcés, del Deportivo Alavés, fue uno de los siete jugadores ​sancionados con un año de inhabilitación por la ‌FIFA en septiembre, después de que el ​organismo rector del fútbol descubriera ​que se habían utilizado documentos falsificados para que pudieran jugar en un partido de clasificación para la Copa de Asia entre Malasia y Vietnam.

Los otros jugadores eran Gabriel Arrocha (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (América ​de Cali), Imanol Machuca (Vélez Sarsfield), Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel (todos ⁠del Johor Darul Ta'zim).

En ese momento, el grupo fue sancionado con 12 ‌meses de suspensión de todas las actividades relacionadas con el fútbol.

"Tras examinar las pruebas, el Panel del TAS consideró que se había demostrado la infracción de falsificación de documentos de elegibilidad y que la sanción de 12 meses de inhabilitación para jugar ‌partidos era razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad ⁠cómplice en este fraude", dijo el TAS en un ‌comunicado.

"Sin embargo, de conformidad con el artículo ⁠22 del FDC, el Panel decidió que ⁠la prohibición solo se aplicaría a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante ‌la prohibición".

No obstante, el TAS ​confirmó la multa de 350.000 francos suizos (450.000 dólares) impuesta por la FIFA a la Asociación de Fútbol de Malasia.

(Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bangalore, ‌edición de Ed Osmond, editado en español por Daniela Desantis)