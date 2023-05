21/05/2023 Vela.- El Team Malizia gana la regata In Port de Newport y lidera la flota hacia el Atlántico. El Team Malizia se apuntó este domingo la regata 'in port' de Newport (Estados Unidos) para liderar a la flota en la salida de la etapa cinco de The Ocean Race, a través del Océano Atlántico hacia Aarhus (Dinamarca). DEPORTES SAILING ENERGY / THE OCEAN RACE