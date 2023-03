El Teatro Romea acoge el viernes 'Retorno al hogar', el drama familiar de Pinter dirigido por Daniel Veronese

El Teatro Circo de Murcia continúa siendo sede del Murcia Jazz Festival y subirá a su escenario 'Eli Degibri Quartet'

MURCIA, 7 Mar. 2023 (Europa Press) -

El Teatro Romea de Murcia acogerá este viernes, 10 de marzo, a las 20.00 horas, la obra de Harold Pinter 'Retorno al hogar', bajo la dirección del argentino Daniel Veronese y con un amplio reparto que cuenta con intérpretes como Miguel Rellán, David Castillo y Fran Perea.

El irreverente y provocador autor inglés, ganador del Premio Nobel de Literatura, retrata con crudeza en este texto las mil y una contradicciones y tensiones entre un padre viudo que vive con dos de sus hijos, ya adultos, y un hermano.

La llegada del hijo menor, el aparente triunfador de la familia, con su esposa, desatará la tormenta en un ambiente asfixiante y opresivo causado por la envidia y el desprecio entre todos los miembros del clan familiar.

Las entradas para 'Retorno al hogar' tienen un precio de 15, 20 y 22 euros y están disponibles en la taquilla del teatro, abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y en 'http://www.teatroromea.es'.

Además de este drama de Pinter, el Romea acogerá el sábado, 11 de marzo, el cuento dramatizado en inglés 'The Elves and the Shoemaker', interpretado por Jon Mitó en el Salón de los Espejos y destinado a niños de 3 a 10 años y, por la tarde, el IX Certamen Nacional de Chirigotas 'Ciudad de Murcia'. En esta ocasión habrá dos pases, a las 17.00 y a las 21.00 horas, y las entradas están a la venta por 15, 18 y 24 euros.

Murcia jazz festival, en el tcm

El Teatro Circo Murcia continúa abriendo sus puertas al jazz y, este sábado, 11 de marzo (20.00 horas), actuará dentro del Murcia Jazz Festival 'Eli Degibri Quartet'. El saxofonista, compositor y líder de banda israelí, conocido internacionalmente por su carisma sobre el escenario, tendría que haber actuado en la primera edición del Murcia Jazz Festival, en 2020, pero su concierto se suspendió por la alerta sanitaria.

Al año siguiente fue de nuevo programado y cancelado también por las restricciones y, por fin, en esta cuarta edición del festival murciano, se salda una deuda pendiente entre Murcia y Degibri. 12, 15 y 18 euros es el precio de las entradas, que se pueden adquirir en taquilla (de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y en 'http://www.teatrocircomurcia.es'.

Un día antes, el viernes 10 de marzo, a las 20.00 horas, el TCM acogerá 'Desdémona', una versión del clásico de Shakespeare 'Otelo' con lenguaje circense a cargo de la compañía Alba Sarraute & les Ofèlies. A través de acrobacias, de música y de los cuerpos de los intérpretes, se crea en escena en este espectáculo un conjunto de imágenes cargadas de poesía con las que, desde la mirada de Desdémona, esposa de Otelo, el público se adentrará en los aspectos más dramáticos de la condición humana... con una sonrisa en los labios. Diez euros es el precio único de la entrada para este espectáculo recomendado a partir de 12 años.

Teatro y circo familiar en el bernal

El circo también estará esta semana presente en el Teatro Bernal con el espectáculo familiar 'La mudanza', de Cía. Guillem Fluixá, programado el domingo, 12 de marzo (12h). 'La mudanza' combina diferentes disciplinas como malabares, juegos de ingenio, acrobacias y música, a través de las que se escenifica un acercamiento a los procesos de cambio personal, representados en este caso por las diferentes mudanzas que se realizan a lo largo de la vida. 4 euros es el precio de las entradas, que se pueden adquirir en la web www.teatrobernal.com y, en taquilla, el mismo día de la representación, desde dos horas antes de su inicio.

Y también en el escenario de El Palmar, el sábado 11 de marzo (20h), Ana Barceló dirige la adaptación de la obra de Bernard-Marie Koltès 'En la soledad de los campos de algodón'. Una producción estrenada en el ciclo del Teatro Circo Murcia 'Pequeño Teatro' que ahora lleva hasta el Bernal "un combate cuerpo a cuerpo de algo más sombrío de la propia oscuridad".

En escena, en la inmensa soledad de unos campos de algodón, un hombre contempla la llegada de otro. Uno tiene algo que ofrecer y el otro, algo que comprar. Miguel Ángel Puro y Blas Sánchez son los protagonistas de este montaje cuyas entradas están a la venta por 6 euros.

Europa Press