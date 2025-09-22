El técnico español del PSG, Luis Enrique, gana el trofeo Cruyff a mejor entrenador

Luis Enrique, el técnico español que conquistó la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador de la temporada 2024-2025.

El asturiano, que ya había sido nombrado mejor entrenador del mundo en enero de 2016 cuando dirigía al FC Barcelona, no pudo estar presente en el teatro del Chatelet de París al hallarse a la misma hora de la ceremonia dirigiendo a su equipo en un partido de la Ligue 1 en el Velodrome ante el Olympique de Marsella.

En su segunda temporada en París, 'Lucho' levantó la liga francesa, la Champions, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia.

