El TEDH dictamina que Rusia es responsable del derribo del vuelo MH17 y de otras violaciones en Ucrania

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado este miércoles que Rusia es responsable del derribo en julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines a su paso por una zona ocupada de la región de Donetsk, así como de otros "flagrantes abusos" desde ese año en el conflicto con Ucrania. El vuelo cubría el trayecto Ámsterdam-Kuala Lumpur cuando fue alcanzado por un proyectil disparado por las fuerzas afines a Moscú en esa provincia ucraniana, que supuso la muerte de 298 personas. Por esos mismos hechos ya fueron declaradas culpables 'in absentia' tres personas, una de ellas encarcelada en Rusia. Se trata de Igor Girkin, un nacionalista ruso y partidario de la guerra en Ucrania que cayó en desgracia para el Kremlin después de sus incendidas críticas hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que le supuso una condena de cuatro años de cárcel por delitos de extremismo. Se trata del primer fallo de un tribunal internacional contra Rusia desde la invasión en febrero de 2022 y forman parte de un total de cuatro casos presentados por Ucrania y Países Bajos, incluido el de secuestro de niños ucranianos desde que comenzó el conflicto en 2014 y las violaciones cometidas en Donbás. Para el TEDH, en ninguno de los conflictos que se les han presentado hubo una "condena casi tan universal del 'flagrante' desprecio por parte del Estado demandado" por el orden jurídico internacional desde la II Guerra Mundial. Se espera que las decisiones sean en gran medida simbólicas. Sin embargo, Rusia --que ya fue expulsada del tribunal en 2022 en respuesta a la invasión de Ucrania-- ha adelantado que no tiene intención alguna de aplicar las medidas que contempla el fallo. "No vamos a acatarlas. Las consideramos nulas. Eso es todo lo que puedo decir", ha zanjado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

