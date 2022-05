El teléfono plegable de Google se retrasa de nuevo, según The Elec

La llegada del teléfono plegable de Google se ha retrasado una vez más pese a que todos las filtraciones, la única vía por la que se conoce el trabajo en este dispositivo, apuntaban a este año para su lanzamiento.

Google lleva tiempo trabajando en un 'smartphone' plegable, conocido internamente como Pixel Notepad según unos registros encontrados en Android 12L a principios de año, con un diseño que permitiría su pliegue hacia dentro.

Este equipo, no obstante, ya fue cancelado a finales de 2021, por no poder competir con los Galaxy Fold de Samsung en mercados como Estados Unidos y Europa, lo suponía que este dispositivo no iba a llegar ni en 2021 ni en la primera mitad de 2022.

Tampoco se verá en lo que queda de año, según informan en The Elec, que cita a fuentes conocedoras de este tema. Pese a que Google habría planeado su aparición en el último trimestre del año, ahora lo habría pospuesto a 2023. El motivo, según indican las fuentes, es que el dispositivo no sería todo lo completo que Google querría.

The Elect señala que Samsung Display sería el proveedor de la pantalla, como único fabricante de pantallas OLED flexibles para este tipo de equipos. Alcanzaría una diagonal de 7,57 pulgadas, mientras que la pantalla secundaría sería de 5,78 pulgadas.

A principios de mes, Google adelantó, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores, los dispositivos que están por llegar, entre los que se encuentran su primer reloj inteligente, la familia Pixel 7 de 'smartphones' y una tableta con procesador Tensor que llegará el próximo año. En ningún momento hizo referencia a un terminal plegable.