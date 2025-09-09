El temporal deja daños materiales en la Vega Baja y la Comunitat Valenciana se prepara para las próximas horas

ALICANTE, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El temporal que desde este lunes está afectando a la Comunitat Valenciana y en particular a la comarca alicantina de la Vega Baja ha dejado daños materiales en varios municipios, que se preparan para afrontar las próximas horas de este episodio meteorológico, que mantiene en alerta naranja a la provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia y en amarilla el resto del territorio.

El fuerte viento está detrás de estos daños en algunos puntos. En el caso de Alicante, destacan Cox, donde este lunes se han registrado rachas de 122 kilómetros por hora (km/h), y los 109 km/h de Redován. En la de Valencia, se han alcanzado 105 km/h en Villar del Arzobispo, 103 en la Barraca d'Aigües Vives y 101 en el Genovés y Xàtiva.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, se ha trasladado este martes por la mañana a Callosa de Segura, donde ha participado, junto a la alcaldesa Amparo Serrano, en la reunión de coordinación urgente convocada para el seguimiento del temporal. Nieves ha visitado el centro deportivo municipal y el campo de fútbol.

Desde allí, ha destacado la importancia de "mantener la máxima colaboración entre administraciones" para "actuar con rapidez y eficacia", según ha explicado la Subdelegación en un comunicado.

Tras su visita a Callosa, el subdelegado del Gobierno se desplazará a Cox y Redován, donde se reunirá con los respectivos alcaldes y recorrerá las zonas más afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de "evaluar sobre el terreno la situación y ofrecer el apoyo" del Ejecutivo central.

El subdelegado ha señalado que el Gobierno "está muy pendiente de la evolución de las lluvias que se esperan" este martes y ha hecho este llamamiento a la población: "Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. Es fundamental seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencias y evitar desplazamientos innecesarios. La coordinación institucional y la prevención ciudadana son claves para minimizar riesgos".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado a última hora de este lunes a los municipios de Cox y Redován. Allí, junto a sus alcaldes y la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha podido comprobar los daños causados por el temporal.