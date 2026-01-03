El tenis femenino no necesita otra "Batalla de los Sexos", dice Swiatek

La polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de torneos del Grand Slam y número 2 mundial, estimó este sábado que el tenis femenino "no necesita" eventos como la reciente "Batalla de los Sexos", el partido de exhibición que la bielorrusa Aryna Sabalenka perdió ante el australiano Nick Kyrgios.

"Tenemos tantas grandes jugadoras e historias formidables que poner en valor que no necesitamos compararnos al tenis masculino. Sinceramente, no se necesita una competición así", afirmó Swiatek en Sídney, donde inicia su temporada 2026 con la United Cup.

Sabalenka, número 1 del ranking WTA, y Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído por debajo del puesto 650 en la clasificación ATP, jugaron el pasado domingo en Dubái, en un partido muy mediático en el que el australiano venció 6-3 y 6-3.

Para tratar de nivelar un poco, la superficie de la pista defendida por Sabalenka era un 9% menor que la de Kyrgios.

"No vi el partido, no veo ese tipo de cosas", admitió Swiatek.

"Era un divertimento, pero no diría que tenía relación con el cambio social o con asuntos importantes. Creo que el nombre era simplemente el mismo que el del partido de Billie Jean King en 1973. Eso es todo. No había otras similitudes ya que tengo la impresión de que el tenis femenino es ahora una disciplina plena", añadió.

En 1973, el excampeón estadounidense Bobby Riggs, que entonces tenía 55 años, se midió a las dos mejores jugadoras de la época, Margaret Court y Billie Jean King.

Para ambas el objetivo era poner en valor su circuito profesional, que se estaba organizando. Riggs ganó fácilmente a Court pero luego perdió ante BJK, lo que se consideró un resultado de gran valor simbólico.

El partido de Dubái había suscitado gran controversia, tanto por la calidad del mismo como por su utilidad en estos momentos.

"Nuestro partido tenía como misión el cambio social (...) No es el caso ahora", dijo la propia Billie Jean King antes del duelo entre Sabalenka y Kyrgios.