El tenista español Alejandro Davidovich se clasificó este martes para la segunda ronda del torneo de Dubai, correspondiente a la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse con mucho trabajo al húngaro Fabian Marozsan en tres sets por 6-3, 4-6, 6-1.

El malagueño, actual número 24 del ránking ATP, firmó un primer set muy solvente con su saque, no concediendo ninguna bola de rotura a su rival, apoyado con un alto porcentaje de primeros servicios, con los que tan solo concedió dos puntos en la primera manga.

Al resto, Davidovich esperó su momento y en la primera opción de rotura en el séptimo juego del partido, consiguió romper el servicio del húngaro. Un 'break' que confirmó para posteriormente ampliarlo en el noveno juego con otra rotura para cerrar el set sin problemas.

Un altísimo nivel de juego el exhibido por Davidovich en la primera manga con 12 golpes ganadores y tan solo un error no forzado que no pudo mantener en el segundo parcial. Marozsan reaccionó y mejoró sobre todo al resto, llegando a disfrutar de hasta seis puntos de 'break', aprovechando dos de ellos, y aunque el malagueño pudo replicar una rotura, no así la siguiente que le terminó por costar el parcial.

Fue ahí donde Alejandro Davidovich mostró su mejor tenis no dando opción a Marozsan. El malagueño volvió a blindar su servicio, con el que tan sólo cedió cuatro puntos y se mostró implacable al resto para aprovechar sus opciones y sentenciar su billete sin problemas a la segunda ronda donde se medirá al joven checo Jakub Mensik, precisamente su verdugo en Doha.