El tenista escocés Andy Murray pierde sus zapatillas con su anillo de boda

El tenista escocés Andy Murray ha pedido ayuda para intentar recuperar su preciado anillo de boda, el cual ha perdido junto a sus zapatillas, prenda en la que había anudado la joya mientras entrenaba para el torneo de Indian Wells.

El de Dunblane se√Īal√≥ en un v√≠deo en 'Instagram' que despu√©s de cenar, regres√≥ a su hotel en coche, pero que este "no ol√≠a muy bien" porque hab√≠a dejado en su interior sus zapatillas. "Hay como 39 grados aqu√≠, as√≠ que mis zapatillas est√°n bastante h√ļmedas, sudorosas y malolientes, as√≠ que decid√≠ que cuando volviese al hotel, necesitaban un poco de aire y secarlas un poco", indic√≥.

Y al no tener "balc√≥n" en su habitaci√≥n, el exn√ļmero uno del mundo prefiri√≥ dejar las zapatillas debajo de su coche, con tan mala fortuna de que no se percat√≥ que hab√≠a anudado en sus cordones su anillo de boda.

"Cuando volv√≠ al coche por la ma√Īana, los zapatos se hab√≠an ido, hab√≠a sido robado y tuvo que ir a una tienda y comprar unas diferentes a las que normalmente uso. Y mientras me preparaba para mi entrenamiento, mi fisioterapeuta me dijo: '¬ŅD√≥nde est√° tu anillo de bodas?' Y yo me dije 'oh no'. Ato mi anillo de bodas a mis zapatillas cuando estoy jugando porque no puedo jugar con √©l en mi mano, as√≠ que tambi√©n ha sido robado", lament√≥ el escoc√©s.

"No hace falta decir que estoy en los libros malos en casa, as√≠ que quiero intentar encontrarlo y si alguien puede compartir esto o tiene alguna idea de d√≥nde puede estar, ser√≠a muy √ļtil para poder intentar conseguirlo", pidi√≥.