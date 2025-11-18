El tenista español Carlos Alcaraz, baja en la Copa Davis por una lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este martes que no disputará la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia, Italia, por molestias en el isquiotibial derecho.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia... Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir", escribió el murciano en la red social X dos días después de perder la final del Masters de Turín contra el italiano Jannik Sinner, N.2 del ránking ATP.

También confirmó la noticia la Real Federación Española de Tenis en un comunicado, por lo que la Armada capitaneada por David Ferrer afrontará la fase final de la competición, que para los españoles comenzará el jueves frente a República Checa en cuartos de final, con cuatro tenistas: Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Su ausencia pone fin a una temporada brillante, en la que el tenista de 22 años (cumplirá 23 en mayo) ha conquistado un total de ocho títulos, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), además de haber regresado a la cima tras un magnífico pulso con Sinner.

Este martes viajará a Murcia desde Bolonia, donde se le hicieron las pruebas, y reposará antes de reincorporarse a los entrenamientos en diciembre.

La baja de Alcaraz debe interpretarse también como una medida de precaución, ya que cualquier lesión podría suponer un contratiempo en la preparación del Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta al tenista de El Palmar, y que comenzará el 12 de enero.

En una reciente entrevista con la emisora Cadena Cope en España, Alcaraz admitió que Australia es su gran objetivo para 2026 y le permitiría convertirse en el jugador más joven en lograr los cuatro Grand Slam, que mantenía su compatriota Rafael Nadal, que lo consiguió con 24 años y tres meses.

En septiembre de 2022, tras ganar su primer Grand Slam (US Open), Alcaraz ya se convirtió en el número 1 más joven de la ATP desde que se creó el ranking mundial en 1973.

Según explicó la prensa española, un edema isquiotibial es el paso previo a un posible daño mayor, ya que se trata de una acumulación anormal de líquido dentro del músculo, causada por una lesión, sobrecarga o microdesgarros.

