El tenista español Carlos Alcaraz se asegura terminar el año como N.1 del mundo

El español Carlos Alcaraz terminará el 2025 en el primer puesto del ranking ATP después de su victoria ante el italiano Lorenzo Musetti 6-4, 6-1, este jueves en el Masters ATP en Turín.

Alcaraz, de 22 años, cerrará el año en el trono mundial del tenis por segunda ocasión en su carrera, después de 2022.

Este año, el tenista murciano ha conquistado ocho torneos, entre ellos Roland Garros y el US Open, y suma en su palmarés 24 títulos, seis de ellos de Grand Slam.

Alcaraz logra así un triunfo moral sobre su gran rival italiano, Jannik Sinner, el único en poder aguantar la comparación con él esta temporada.

Ambos jugadores están actualmente separados por 1.050 puntos en la clasificación ATP (11.050 para Alcaraz, 10.000 para Sinner).

Sin embargo, después de haber sumado tres victorias en otros tantos partidos en fase de grupos del Masters de final de temporada, Alcaraz ya elevó su total a 11.650 puntos.

Aunque ganase todos sus partidos y revalidase el título, Sinner se embolsaría 1.500 puntos, lo que elevaría su total a máximo 11.500 puntos.

Al terminar en primer puesto del grupo "Jimmy Connors", Alcaraz se enfrentará en semifinales el sábado al segundo del grupo "Björn Borg", actualmente el alemán Alexander Zverev (N.3 del mundo).

Antes de semifinales, Carlitos presenta un impresionante balance de 70 victorias y ocho derrotas, y ha ganado en todas las superficies del circuito ATP.

